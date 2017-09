Câmara aprova Projeto de Lei do vereador Edilson Medeiros

O PL, dispõe sobre a obrigação de fixação da frase “DESRESPEITAR OU NEGLICENCIAR OU PREJUDICAR IDOSO É CRIME”, nos ônibus, repartições públicas municipais, posto de saúde, hospitais e bancos

A Câmara Municipal de Paulo Afonso a partir das 9h desta segunda-feira, 11 de setembro de 2017, realizou mais uma Sessão Ordinária. Após o Grande Expediente, que teve a oratória dos vereadores Mário Galinho, José Gomes e o Líder da Minoria, Antônio Alexandre, o presidente da Mesa, vereador Marcondes Francisco dos Santos, atendendo solicitação do vereador Marconi Daniel que sugeriu que fosse lido na Ordem do Dia, apenas o primeiro Projeto de Lei e dispensasse a leitura dos demais juntamente com os Requerimentos, Moções e Indicações, colocou em votação a solicitação do vereador Marconi Daniel e teve a aprovação da maioria dos Edis. O presidente, leu o Projeto de Lei Nº. 013/2017, em discussão única, de autoria do vereador Edilson Medeiros de Freitas, que dispõe sobre a obrigação de fixação da frase “DESRESPEITAR OU NEGLICENCIAR OU PREJUDICAR IDOSO É CRIME”, nos ônibus, repartições públicas municipais, posto de saúde, hospitais e bancos, e dá outras providencias, e em seguida, deu por encerrados os trabalhos do Legislativo e convidou os presentes para a Sessão Ordinária de segunda-feira dia 18 de setembro. Não compareceram à Sessão Ordinária dessa segunda-feira, os vereadores Zé de Abel e José Carlos do BTN.

