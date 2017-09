BNB disponibiliza linha de crédito para piscicultores do sertão

O sertão baiano vive um processo de reestruturação para aumentar a produção de peixes na região. A Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura (Seagri), em parceria com o Banco do Nordeste, está disponibilizando uma linha de crédito de R$ 3,6 milhões para os pequenos produtores familiares da região. O dinheiro será utilizado na implantação de 16 sistemas de criação de peixes. Cerca de 240 famílias serão beneficiadas com os recursos.

A nova linha de financiamento será apresentada aos produtores nesta terça-feira (5). Técnicos da Bahia Pesca estarão na região para realizar palestras e esclarecer dúvidas sobre o financiamento e o modelo de produção. Os encontros com os piscicultores vão ocorrer em Santo Estevão, às 8h30 (no Centro Cultural da cidade); e em Antônio Cardoso, às 14h (na Câmara de Vereadores). Todos os interessados podem participar do encontro.

Na ocasião, os técnicos da Bahia Pesca falarão também sobre a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), documento necessário para que o produtor possa se candidatar a essa linha de crédito. Os palestrantes vão abordar os pré-requisitos e procedimentos necessários para obter a declaração, que é gratuita. Mais informações estão no site da Seagri.

Fonte: Ascom/Seagri