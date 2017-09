Bahia Pesca realiza nesta quarta-feira, 27, a Blitz Imprensa FestTilápia 2017!

A Bahia Pesca e a Ascopa (Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Paulo Afonso) se uniram para organizar o evento mais aguardado do ano:o FestTilápia 2017. O festival tem por objetivo melhorar as práticas de produção e manejo da tilápia, além de aumentar a comercialização desse pescado nos bares e restaurantes das cidades de Paulo Afonso e Glória, maior pólo de produção de tilápia do Nordeste.

O evento será realizado de 1º a 29 de outubro, mas já na manhã dessa quarta-feira (27/09), no Auditório Edison Teixeira (rua Carlos Berenhauser, bairro Chesf) acontece a Blitz Imprensa onde será servido a imprensa local e regional, um Café da Manhã, para apresentação do Plano de Mídia do FestTilápia 2017!

Durante o FestTilápia 2017 serão realizadas diversas atividades como workshops, visitas técnicas, missões empresariais, feira de negócios, cursos, oficinas e concurso dos melhores pratos. Mais de 30 bares e restaurantes participarão do festival.

O lançamento do projeto aconteceu em Paulo Afonso, na noite de 24 de agosto de 2017, no Auditório Edison Teixeira e contou com a presença de patrocinadores, restaurantes participantes e expositores.

A Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do estado da Bahia – SEAGRI/BA promovem o FestTilápia que reúne diversos parceiros, entre instituições de Pesquisa, como a UNIVASF, UNEB, UNISA, FASETE, CODEVASF, CHESF, prefeituras municipais de Paulo Afonso-BA e Glória, Governo do Estado da Bahia, Secretaria de Agricultura do Estado de Pernambuco, Sebrae e piscicultores de Glória e Paulo Afonso.

Da Redação

Por José Renaldo