Azul coloca à venda passagens do voo Paulo Afonso/Recife com preço de R$ 196,70

Já se encontram disponíveis para compra através do site da empresa Azul Linhas Aéreas, as passagens do voo Recife/Paulo Afonso/Recife.

A Azul Linhas Aéreas foi autorizada pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) a operar na cidade de Paulo Afonso-BA a partir de Recife-PE.

Lembrando que o voo será realizado aos domingos e o primeiro será no dia 24 de dezembro de 2017, saindo de Recife às 12h27min e pousando em Paulo Afonso às 13h42min.

Já o retorno também ocorrerá no mesmo dia, sempre aos domingos, saindo do aeroporto de Paulo Afonso às 14h08min e pousando em Recife às 15h23min.

Os valores das passagens disponíveis no site da empresa são a partir de R$ 196,70 (sem a franquia de bagagem) e R$ 220,29 (com a franquia de bagagem).

Esse é o segundo destino a partir de Paulo Afonso operado pela Azul, que já conta com dois voos semanais para Salvador-BA. Para maiores informações acesse o site www.voeazul.com.br