A recuperação da estrutura física da Ponte Dom Pedro II foi iniciativa do Presidente do Legislativo Marcondes Francisco

O vereador Marcondes Francisco dos Santos (PSD), atual Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso, em fevereiro de 2016, preocupado com a situação da Ponte Dom Pedro II,que a estrutura é toda em metal encravada no Rio São Francisco, na BR-110 divisa dos estados da Bahia e Alagoas, utilizada para travessia de pedestres, ciclistas, veículos leves e pesados, na Sessão Ordinária, Nº 1829, de 12/02/2016, encaminhou a Indicação 013/2016,aprovada por unanimidade, ao então diretor interino do DNIT, Valter Casimiro Silveira, propondo reiterar a indicação 102/2015, que solicitava uma inspeção completa na estrutura física da Ponte Dom Pedro II, com a finalidade da realização de obras de recuperação e manutenção.

Segundo Marcondes Francisco os desgastes na estrutura que compõe a Ponte Dom Pedro II, construída na década de 50, são decorrentes da falta de manutenção preventiva e corretiva, intensificadas pela agressividade do ambiente, ação do tempo e intempéries climáticas.

Com base nesses dados, o então vereador Marcondes Francisco protocolou a Indicação 013/2016 na Câmara Municipal de Vereadores, direcionada ao Diretor interino do DNIT, cobrando serviços de manutenção, com urgência, na Ponte Metálica Dom Pedro II. “O DNIT precisa agir antes que a falta de manutenção na estrutura da ponte comprometa o trafego de veículos naquele local”, adverte Marcondes Francisco.

A empresa AMS CONSTRUTORA já deu início às obras

Segundo informações do Inspetor da PRF-Polícia Rodoviária Federal, Rodolfo Barbosa, da 10ª Delegacia da 7ª Superintendência da PRF, em Paulo Afonso-BA, as obras na estrutura da ponte que é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já foram iniciadas por meio da empresa AMS CONSTRUTORA.

ASCOM/CMPA

José Renaldo de Carvalho Silva