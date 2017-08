Vereadores prestigiaram inauguração do Centro de Assistência à Mulher

Os vereadores, Marconi Daniel Melo Alencar, Alexandro Fabiano da Silva (1º Secretário) e Jean Roubert Felix Netto, representando a Câmara Municipal de Paulo Afonso,na manhã de sexta-feira,4, prestigiaram a solenidade de entrega do prédio onde passa a funcionar as novas instalações do CAM – Centro de Assistência à Mulher de Paulo Afonso, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.

Por iniciativa da Prefeitura Municipal, a unidade do CAM que funcionava com atendimento ao usuário, na Praça 7 de Setembro – Rua das Flores foi transferido para a Rua Marechal Rondon nº 530, próximo ao CEMPA.

Participaram da solenidade, além dos vereadores, o prefeito Luiz Barbosa de Deus e o vice-prefeito, Flávio Henrique Magalhães, o secretário de Saúde Ivaldo Sales, secretários, convidados e servidores públicos.

O CAM atende aos pacientes de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, com atendimento de ginecologia e mastologia.

