Vereadora Leda participa de reunião com o presidente da Alba, em Salvador. ‘Temos que vir reivindicar parceria’

Leda Chaves (PDT), participou quinta-feira 03, de uma reunião com o presidente da Alba (Assembleia do Estado da Bahia), Angelo Coronel (PSD), em Salvador. Segundo a vereadora, que foi acompanhada do esposo, o empresário Nichosinho, o objetivo do encontro é buscar a parceria do deputado para viabilizar alguns projetos para Paulo Afonso.

“Nós acertamos algumas propostas minhas, e o presidente prometeu ajudar, fiz várias reivindicações para Paulo Afonso, tenho certeza que aos poucos vão ser concretizadas, fui muito bem atendida e tenho certeza que vão dar certo”, disse.

Na próxima segunda-feira (07), Leda participará da abertura dos trabalhos legislativos, na Câmara Municipal para o 2º semestre, e disse que vai explicar quais projetos foi pleitear.

