Vereador ressalta compromisso com Rangel, mas lamenta distanciamento

Com as eleições 2018 já ás portas, rumores contundentes tendem a repercutir forte no cenário político local. Nos últimos dias, por exemplo, andou se especulando que o vereador Bero do Jardim Bahia (PT) estaria “livre e solto” e que já não teria compromisso político com o deputado estadual, Paulo Rangel (PT), inclusive, abrindo claras possibilidades para apoiar o ex-prefeito Anilton Bastos Pereira, PDT, que desponta como pré-candidato a Assembleia Legislativa da Bahia.

Na manhã desta segunda-feira (14), após a sessão ordinária da Câmara Bero do Jardim Bahia enfatizou o compromisso e a responsabilidade política com Rangel, desconversando quaisquer insinuações em torno do assunto. O distanciamento de Paulo Rangel (PT), com a população e os políticos teria sido o principal motivo do burburinho; precisamos nos preocupar em diminuir isso”, reiterou Bero, acrescentando ainda que apesar de ser vereador de uma das mais importes cidades da Bahia, ainda assim não fui procurado. “Estou achando tudo meio frio”, contudo, “Paulo Rangel é o meu candidato natural. Estarei ao lado dele”, reafirmou Bero do jardim Bahia. Política é pensada para frente”, avaliou Bero.

Assessoria Parlamentar