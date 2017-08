Vacinação antirrábica começa na Área Rural de Paulo Afonso

A raiva, atualmente é uma doença considerada um tanto incomum, mais ainda é tida como uma grande preocupação por parte dos donos de animais domésticos, especialmente cães e gatos.

Incurável nos animais e fatal em 100% dos casos, a doença é uma zoonose e, portanto, também pode afetar os seres humanos. A vacina antirrábica é, ainda hoje, a sua única forma de prevenção.

No Brasil, a maioria dos estados e municípios promove campanhas anuais de combate à doença, incentivando os donos de animais a levarem seus bichinhos de estimação para serem vacinados. No entanto, considerando a grande quantidade de animais abandonados, a transmissão da doença não está descartada.

Transmitida por meio da saliva dos animais contaminados, a raiva é passada, principalmente, pela mordida dos animais infectados. Nos cachorros e no homem, o vírus da doença pode permanecer encubado por até dois meses antes que os sintomas comecem a aparecer, sendo que, nos gatos, a doença destaca sinais diferenciados, mas não menos agressivos.

Em Paulo Afonso, de 1º a 22 de setembro, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde estará realizando a campanha de vacinação antirrábica na Área Rural.

A equipe de vacinação estará passando nas seguintes localidades:

Dia 1º: Açude, Salgadinho, Boa Esperança e Araticum;

Dia 2: Serra do Padre, Campos Novos, Bonomão, Olho D’água do Paulo e Nambebé;

Dia 4: Várzea, Serrote e Lagoa do Rancho;

Dia 5: Santo Antônio e Barrinha;

Dia 6: Poços, Papagaio, Mosquito, Pedrezinha, Lagoa do Junco e Lagoa da Pedra;

Dia 11: Malhada Grande, Cacique e Rio do Sal;

Dia 12: Mão Direita, Baixa do Boi, Riacho Grande, Ludovico, Salinas e São Domingos;

Dia 13: Arrastapé, Tigre, Baixa Verde e Estrada do Bogó;

Dia 14: Caiçara 1, Caiçara 2 e São José;

Dia 15: – km 50, Logradouro, Barriga e Baixa dos Cambões;

Dia 16: Casa de Pedra, Barro Vermelho, Baixa Funda e Lagoa Grande;

Dia 18: Sítio do Lúcio, Ribeiro, Malhada da Caiçara, Lagoa Seca e Sítio do Tará;

Dia 19: Riacho;

Dia 20: Vila Matias, Alagadiço, Batatinha e Macambira;

Dia 21: Xingozinho, Salobro e Tabuleirinho;

Dia 22: Juá.

No dia 23, a vacinação acontecerá no centro da cidade e nos bairros Barroca, Clériston Andrade, Siriema, Jardim Aeroporto, Jardim Bahia, Moxotó Bahia, Prainha, Centenário e Senhor do Bonfim. No dia 30, a equipe estará vacinando os animais no Bairro Tancredo Neves. A lista dos postos de vacinação será divulgada em breve.

Autor: ASCOM/PMPA

