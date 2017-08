Trilha da Energia reuniu ciclistas de Paulo Afonso e da Região

Com a participação de 750 ciclistas, entre pauloafonsinos e de outras cidades de Alagoas, Pernambuco e Sergipe, aconteceu no domingo 30/7, em Paulo Afonso,a 2ª edição da Trilha da Energia.

A realização do evento, que fez parte da comemoração pelo 59º aniversário da cidade, foi do Departamento de Esportes da Prefeitura, coordenada por José Matias Neto (Neto Madeira), com apoio de várias empresas locais.

Com saída e chegada no Ginásio Esportivo Luís Eduardo Magalhães, na Avenida Apolônio Sales, com percursos de 40 Km (padrão) e 55 km (pro), entre as zonas urbana e rural, o passeio ciclístico teve propósito exclusivamente de lazer, sem premiação.

Para se inscrever os participantes pagaram uma quantia simbólica de R$ 15,00, destinada ao custeio das despesas para realização do evento, e mais um quilo de alimento não perecível. Segundo o diretor do Departamento de Esportes da Prefeitura, José Matias Neto, os alimentos arrecadados serão repassados à ONG Meu Mulungu.

Para garantir a comodidade e segurança dos ciclistas, a Prefeitura disponibilizou veículos de apoio, suporte mecânico, ambulância e pontos de hidratação.

