Torne-se um ‘cidadão do mundo’!

Prezados Pais,

Por que é importante estudarmos mais de uma disciplina? Às vezes, pensamos que, se a criança estudar muitos conteúdos, poderá se atrapalhar nos estudos; no entanto, incentivar a leitura, a escrita, o raciocínio lógico, a concentração e o estudo de outras línguas são fundamentais para o desenvolvimento dela.

No Kumon, os alunos têm a oportunidade de se desenvolver por meio do seu próprio ritmo, o que faz com que eles não se sobrecarreguem. E, por esse motivo, os alunos que estudam duas ou mais disciplinas simultaneamente evoluem nos estudos e atingem um desenvolvimento intelectual e acadêmico superior, auxiliando em seu desempenho escolar em todas as disciplinas.

Vocês já conhecem o Método Kumon de Inglês?

Todos nós sabemos hoje da grande importância do Inglês em nosso futuro profissional e acadêmico.

O curso Kumon de Inglês foi especialmente elaborado para o estudo no Brasil, com o objetivo de desenvolver nos alunos uma alta capacidade de leitura crítica e levar o aluno ao domínio do Inglês padrão.

Este domínio se dá pelo desenvolvimento da habilidade oral, adquirida através da prática auditiva dos CDs que serão oferecidos ao aluno, do Manual do CD, e da habilidade escrita, adquirida através da própria execução do material didático.

O Kumon de Inglês apresenta vários diferenciais, se comparado com as escolas que já existem no mercado.

Ao aprender de maneira autodidata, vencendo cada novo desafio, os alunos se sentem encorajados diante de novas leituras e são capazes de absorver a idéia daquilo que lêem, mesmo quando se deparam com assuntos ainda desconhecidos. Esse é o perfil de alunos que desejamos formar com o Kumon de Inglês: pessoas capazes de enfrentar desafios e que acumulem um grande conhecimento de mundo através da leitura. Assim, eles serão capazes de utilizar a habilidade autodidata e o conhecimento da língua inglesa para consultar e estudar diversas fontes de pesquisas acadêmicas, para se destacarem profissionalmente e para contribuir com a sociedade.

Convidamos seu filho e toda família para conhecer os novos materiais de Inglês que já estão disponíveis em nossa unidade, dia 01 de Agosto 2017, ( Aula Inaugural do Inglês e Comemoração de 01 ano de funcionamento da Unidade Paulo Afonso ).

Torne-se “cidadão do mundo”… venha conhecer o Kumon de Inglês!