O cantor Tayrone reuniu cerca de 30 mil pessoas, no último sábado (26), para a gravação ao vivo do seu 12º CD. Além de entoar os sucessos,como “Guardinha da blitz”, “Dez dias”, “Volte amor”, “O cara errado”, “Fome de amor” e “Ela e outra”, o artista revelou que comandará o bloco “Tayrone Exclusive” no Carnaval 2018 de Salvador. Ainda não foi divulgado o dia e os valores que ele desfilará.