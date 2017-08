Sinalização vertical e pintura de faixas garantem a segurança de pedestres e condutores

Uma série de obras de asfaltamento, recuperação da malha asfáltica e sinalização de vias está sendo realizada nas principais ruas e avenidas do centro e bairros de Paulo Afonso. Além disso, os primeiros 2 km de pavimentação asfáltica entre a BA 210 e o final da Vila Matias marcam a chegada da modernidade na área rural do município, facilitando o deslocamento dos moradores do campo para o centro da cidade.

Com o asfalto novo surge a necessidade da sinalização de solo para facilitar a visibilidade dos condutores de veículos e garantir a segurança dos pedestres. Nas artérias recapeadas, a Prefeitura está pintando as faixas de sinalização horizontal e reacendendo as pinturas das faixas de pedestres.

O trabalho que está sendo acompanhado por equipes do COMSETRAN tem como objetivo principal evitar acidentes, além de manter o aspecto físico da cidade.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 15-08-2017

