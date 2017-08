SEDES disponibiliza serviços gratuitos à população da Área Rural

A Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES) realizará nessa quinta-feira (31), o Projeto Assistência Social Perto de Você. O evento será realizado no Povoado Riacho, das 09 às 15h.

Serão disponibilizados à população do Riacho e comunidades adjacentes, os seguintes serviços: atendimentos do Programa Bolsa Família; acompanhamento jurídico e informações a respeito dos Benefícios do Auxílio Nutriz, Carteira do Idoso – BPC – passe livre; oficinas (vagas limitadas): de cartonagem e porta-pano de prato de fuxico.

Além de recreação, pintura em rosto, cinema infantil, escultura com balões com o artista Chuck e zumba para a terceira idade.

“O objetivo é ouvir os anseios das comunidades, tirar dúvidas e com isso levar as ações da secretaria ao cidadão”, destacou a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira.

Publicado no dia: 28-08-2017