Secretário de Turismo, Indústria e Comércio visita unidade do Centro de Geoinformação

Com a missão de mapear todo o estado da Bahia, ora em convênio com a SEI do Governo do Estado, o 3º Centro de Geoninformação (CGEO) do Exército Brasileiro está operando com sete equipes de reambuladores, distribuídas nas cidades de Paulo Afonso, Santa Brígida e Macururé (BA); Petrolândia e Belém do São Francisco (PE).

O mapeamento, resultado de um convênio firmado entre o Exército e o Governo da Bahia, consiste em fotografar e filmar as áreas urbanas e rurais dos municípios. Esse trabalho ajudará as Prefeituras a planejar ações de forma correta para evitar problemas futuros.

O 3º CGEO, atualmente chefiado pelo tenente-coronel Fábio Dayan Soares de Melo, está realizando o mapeamento da Bahia desde 2009 e concluirá os trabalhos até meados de 2018. Subordinado à Diretoria do Serviço Geográfico (DSG), sediada em Brasília, sob a direção do general Pedro Levi Mateus Canazzio, o 3º CGEO é uma unidade de excelência do Exército Brasileiro na área de mapeamento e visa a desbravar o território nacional na busca incessante de dados geoespaciais.

Na segunda-feira, 31/7, o secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Regivaldo Coriolano visitou o CGEO e ouviu explanações sobre o trabalho realizado na região. Acompanharam o secretário o prefeito de Santa Brígida, Carlos Clériston; o assessor-técnico da Secretaria, Ademilson Gomes e o assessor do deputado Estadual Paulo Rangel, Gutembergue Tenório.

