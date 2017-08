Secretaria Municipal de Educação realiza 3ª Ciclo de Formação de Cuidadores

Com o tema “Cuidador: Uma Ferramenta Pedagógica de Sucesso no Contexto Escolar a Secretaria Municipal de Educação realizará nos dias 28, 29 e 30, no auditório da Escola João Bosco Ribeiro, o 3º Ciclo de Formação de Cuidadores. As atividades acontecerão nos horários das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Programação:

Segunda-feira, dia 28:

Abertura: Mensagem de Acolhida – Adriana Machado;

Apresentação: Alunos da Escola Manoel Nascimento Neto;

Palavras de Acolhida: Professora Gilvanira Gomes – Superintendente do Ensino Fundamental;

Professor Severino Alves de Lima – Secretário de Educação;

Dinâmica: Bingo da Solidariedade – Nádia Torres;

1ª Parte: Noções Básicas de Primeiros Socorros (professor Marcos Brito);

Abordagens:

1 – Avaliação primária e secundária;

2 – Convulsões;

3 – Síncopes – por quê acontecem?;

4 – Alimentação e engasgos;

5 – Hemorragias;

6 – Fraturas;

7 – Cinemática do trauma.

Terça-feira, dia 29:

Mensagem de Acolhida – Joana D’arc;

Dinâmicas:1, 2, 3 – Nádia Torres;

2ª Parte: Cuidador Escolar um profissional em construção (professor: Alisson Varjão);

Abordagens:

1 – Por quê e para quê o Cuidador Escolar;

2 – Atividades que são de responsabilidade do Cuidador;

3 – Postura em sala de aula;

4 – Conduta Moral e ética.

Quarta-feira, dia 30:

Mensagem de Acolhida (Nádia Torres);

Abordagens:

1 – Compreender o papel do cuidador (Professor Alisson Varjão);

2- Algumas considerações administrativas (Divisão de Educação Especial);

3 -Avaliação do 3º Ciclo.

INFORME PUBLICITÁRIO

Autor: ASCOM/PMPA