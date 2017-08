Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio apresenta projeto Praça do Turista

O projeto da Praça do Turista, elaborado pela Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, via Departamento de Turismo, foi apresentado na manhã de sexta-feira (25/08), no auditório Edson Teixeira, a permissionários de bares, restaurantes e 30 artesãos locais.

O objetivo do projeto da Praça do Turista é de fomentar o comércio e o Turismo, valorizando uma tendência contemporânea das capitais receptoras de grande fluxo turístico do Brasil, de aproveitamento da estrutura de praça existente e incorporando-as em atividades turísticas.

A praça do trabalhador abriga um posto de informação turística, 5 Bares e Restaurantes, além de toda estrutura comercial existente. A proposta é incrementar a praça com uma feira de artesanato que contemple apenas artesãos da cidade que produzem o próprio trabalho, palco com estrutura de som e iluminação para as apresentações musicais e culturais.

Na oportunidade, a agente de crédito Clécia do CREDIBAHIA, apresentou a possibilidade de concessão de Microcrédito para pessoas físicas e Micro e Pequenas Empresas, além de atender a empreendedores informais e formais, com taxas de juros bem abaixo do mercado.

O Diretor de Turismo, Marlos Guerra, explicou que a participação da Prefeitura de Paulo Afonso, através da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, será a reforma do Posto de Informação com acessibilidade, barracas de artesanato novas com iluminação de LED, curso e oficinas de qualificação e aperfeiçoamento dos produtos e no atendimento ao turista, Aventais e Toalha de mesa padronizada com a marca do projeto.

Ao final da reunião o projeto foi aprovado por unanimidade e definido um grupo de trabalho com uma agenda de oficinas para os artesãos criar peças no Departamento de Turismo, que selecionará apenas artesãos da cidade que produzem o próprio trabalho, o projeto Praça do Turista tem previsão de inicio para o dia 22 de setembro.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 28-08-2017