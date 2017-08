Secretaria de Planejamento e Orçamento realiza Escuta Social para apresentação do Plano Plurianual 2018-2021

Na terça-feira, 29/08, a Secretaria de Planejamento e Orçamento da Prefeitura de Paulo Afonso apresentou o PPA-Plano Plurianual 2018/2021. O evento aconteceu no Cine Teatro do Centro de Esportes Unificados Euclides Ribeiro (CEU), antigo Campo do Flamengo, no Bairro Tancredo Neves I.

Segundo a secretária de Planejamento e Orçamento, Patrícia Alcântara, com o PPA, o município apresenta suas metas orçamentárias, planejamento, estratégias, despesas e limites para os próximos anos, dentro de um conjunto de projetos anuais, para que as ações dos Governos aconteçam sem desperdícios.

Em suas explanações, a secretária frisou que o artigo 165 da Constituição Federal prevê que os Governos da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios devem elaborar planos plurianuais (PPA), Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e os orçamentos anuais (LOA).

Participaram do encontro, secretários de Governo, vereadores e servidores públicos.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 30-08-2017