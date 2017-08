Secretaria de Assistência Social realiza o Projeto de Gestantes: Mães com Conhecimento

A Prefeitura Municipal de Glória, através da Secretaria de Assistência Social, por meio do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, em parceria com o NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e com a SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena), está realizando o Projeto de Gestantes: Mães com Conhecimento.

A ação, que teve início no mês de julho, é desenvolvida pelas Técnicas de Referência da Equipe Volante e destinada às mulheres atendidas pelo CRAS, por meio do processo de acolhimento às gestantes.

Com o desenvolvimento do trabalho intersetorial, as gestantes dos Povoados Cerquinha, Lagoa do Negro, Serrota do Brejo e Brejo do Burgo, receberão, em um período de três meses, orientações acerca dos direitos e deveres da gestação, da criança e da genitora enquanto provedora do lar, bem como participarão de palestras com educadores físicos, enfermeiros, dentistas, psicólogo e nutricionista.

Tendo como finalidade o apoio à gestação, o repasse de informações e orientações através da discussão da temática, o Projeto de Gestantes é composto por mulheres que estejam entre três a seis meses de gestação, sendo essas, ao final do Programa, presenteadas com a doação de um kit bebê.

ASCOM/www.gloria.ba.gov.br