SEAA participa de eventos em Salvador

A Secretaria Municipal de Agricultura e Aquicultura- SEAA- através de sua Assessoria Especial esteve presente no dia 23 de agosto na cidade de Salvador para participação da Oficina: Elaboração do PPA Municipal e a Agricultura Familiar realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR do Estado da Bahia para discussão sobre o Plano Plurianual Municipal e a Agricultura Familiar.

O fórum de discussão abordou diversos temas e teve como objetivo a inserção mais efetiva no Plano Plurianual Municipal a Agricultura Familiar, tendo como base manter o pequeno produtor rural no campo e oferecer políticas públicas voltadas à agricultura familiar.

Ainda na capital baiana, no dia 24 de agosto, a SEAA participou da Vídeo Conferência sobre o Programa Garantia-Safra também realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural.

Mais uma vez a SEAA mostra o compromisso firmado com o homem do campo.

Fonte: Secretário de Agricultura e Aquicultura

Autor: ASCOM/PMPA

INFORME PUBLICITÁRIO

Publicado no dia: 25-08-2017