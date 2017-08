Saneamento Básico: Prefeito e Secretária de Infraestrutura e Serviços Públicos realizam visita de averiguação na sede do município

O Prefeito Municipal de Glória(BA), David Cavalcanti, acompanhado da Secretária de Infraestrutura e Serviços Públicos, Paula Campos, e do Coordenador de Infraestrutura, Geneci Ramalho, realizou averiguação in loco da situação atual do canal emissário na sede do município.

A visita teve a finalidade de viabilizar a finalização da conclusão da cobertura do canal emissário e realizar reparos necessários, visando a melhoria na qualidade de vida da população e a ampliação do serviço de saneamento básico.

Como resultado, foi agendada para o dia 02, quarta-feira, uma visita com a equipe técnica da Embasa, afim de verificar questões de esgotamento sanitário de algumas residências situadas no Bairro Pedreiras.

