Rui se reúne com produtores do Projeto Formoso, em Bom Jesus da Lapa

Após entregar obras em Serra do Ramalho, na manhã de sábado (5), o governador Rui Costa seguiu para o município de Bom Jesus da Lapa, onde visitou o Projeto Formoso, que tornou a cidade um polo de cultivo de banana e levou à formação do Distrito de Irrigação Formoso (DIF), associação de produtores da região. O local abriga a maior produção de banana do país.

Os produtores aproveitaram a visita do governador Rui Costa e de outras autoridades para colocar as reivindicações dos produtores em pauta. De acordo com Rui Costa, a visita é uma extensão da sua gestão, em que tem buscado ouvir a população do estado, na capital e no interior.

“O que nos leva a continuar trabalhando para investir na qualidade de vida do povo baiano é ouvir as pessoas. E minhas relações com o povo são muito verdadeiras, e, por isso, eu vim aqui ouvir o que vocês precisam. Meu trabalho é escutar as necessidades e tomar decisões, porque o momento que vivemos economicamente me impede de fazer tudo o que eu gostaria. Levarei essas demandas para as pastas da minha gestão e tentaremos fazer um planejamento para atendê-las. Além disso, estamos licitando o projeto do sistema de abastecimento já em agosto”, adiantou o governador.

O projeto de irrigação montado pelo governo federal tem 19.100 hectares, sendo 7 mil desses de área de reservas. “São 12 mil empregos diretos e 18 mil indiretos, na produção de banana, laranja, melancia, maracujá e outras frutas. Do projeto, em 2015, saíram 181 toneladas de alimentos”, explicou o presidente do Conselho do Distrito Irrigado Formoso, Antônio Márcio.

Para o prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures , esse sábado é um dia histórico para a população da região. “Esse é o primeiro governador que vem aqui ouvir o povo, ouvir as demandas dos trabalhadores. O projeto Formoso é uma cidade dentro de Bom Jesus da Lapa, com 16 mil habitantes e precisamos dar uma atenção especial para esses moradores que precisam de água tratada em algumas vilas, ruas asfaltadas e uma delegacia. Movimentando a economia de toda a região, esse projeto é mais que geração de 30 mil empregos, é negócio social e econômico “, afirmou.

O governador Rui Costa dará continuidade à agenda em Bom Jesus da Lapa, neste domingo (6), para acompanhar a festa do padroeiro da cidade, além de autorizar obras.

