Retiro do Cursilho de Cristandade: ‘O MCC em estado permanente de missão’, acontecerá no 30 de agosto

O Movimento Cursilho de Cristandade (MCC) fará, no próximo dia 30 de agosto, seu retiro anual no Centro Diocesano de Glória-BA, para 40 cursilhistas. Segundo informa Cintia Kelly Santos, da coordenação, há um número limitado de vagas.

“Nós fazemos uma pré-seleção, assim como os demais movimentos fazem, e trabalhamos assim: alguém que tem o desejo de ser cursilhista ou nós mesmos que vemos isto em outro amigo, que apresenta esse ‘Jesus Cristo que conhecemos um dia’ levamos para a escola vivencial que acontece às terças-feiras, após a missa no salão paroquial da Catedral, e na próxima terça 08, teremos uma preparação especial para os candidatos que queiram entrar para o Cursilho”. Ressalta Cintia Kelly

Retiro ‘MCC em estado permanente de missão’ e o lema: ‘Vós sois o sal da terra e a luz do mundo’

Cursilhistas e seu diretor espiritual, Pe. Adriano Carvalho, estiveram neste sábado 06, conferindo as instalações do Centro Diocesano de Glória – que passa por reformas na fase final.

“O tema é escolhido em assembleia nacional do Cursilho – nosso movimento é mundial mas tem o Grupo Executivo Nacional (GEN-MCC), onde se decide o tema usado o ano inteiro: nas assembleias nacionais e diocesana, de jovens, e macrorregião”, completou Cintia.

Cursilho é para jovem, sim!

O Cursilho que ajuda na descoberta da vocação pessoal e posteriormente evangelizando nos ambientes, tem fama de não atrair a juventude, mas segundo Cintia ‘é apenas mistificação’.

“Aconteceu em Belo Horizonte, mês passado um encontro nacional de jovens cursilhistas e foi muito proveitoso, o nosso movimento é bonito, extremamente organizado e sempre em sintonia com a Igreja, nosso magistério é convivente com as determinações da Igreja”.

O retiro durará três dias e será misto, de homens e mulheres, com a paisagem do rio São Francisco.

Pascom