RENAN SOBE NO PALANQUE DE LULA E ENSAIA ALIANÇA PARA ELEIÇÃO DE 2018

Alagoas 247 – No primeiro evento em Alagoas, o ex-presidente Lula subiu no palanque ao lado do senador Renan Calheiros (PMDB-AL) e do governador Renan Filho.

Em sua fala, Renan criticou Michel Temer por cortar recursos do Bolsa-Família. “O governo do Lula é o governo do povo, para o povo. Diferente do governo atual, que vai elevar o rombo para R$ 150 bilhões, cortando recursos para o Bolsa Família”, disse Renan.

“Lula consagrou os avanços sociais dos últimos tempos no nosso país e elevou o Brasil à condições de um país que melhorou a vida de seu povo. O governo do Lula é um governo do povo e para o povo, e o Brasil experimentou os seus resultados”, acrescentou o senador do PMDB.

Lula elogiou a atuação do senador. “Durante os oito anos de meu governo tive divergências com o senador Renan Calheiros, mas ele sempre me ajudou a aprovar o que é bom para o povo”, disse Lula. “Cumprimento Renan pela dignidade no Senado contra as reformas que este governo está propondo é que são a destruição de um século de direitos”, acrescentou.

O encontro entre Lula e Renan é primeira evidência de uma aliança entre o ex-presidente e políticos de partidos conservadores insatisfeitos com os rumos do País.