Redução da taxa de esgoto pode virar lei municipal em Paulo Afonso

Os vereadores de Paulo Afonso devem acompanhar os colegas de Jequié, no sul da Bahia que aprovaram um projeto de redução da taxa de esgoto de 80% para 40%.

O projeto uma vez aprovado na Câmara, com efeito será igualmente sancionado pelo Prefeito Luiz de Deus (PSD). A concessão da Embasa que foi de 20 anos em Paulo Afonso expirou e agora para ser renovada os vereadores deveriam fazer constar no contexto do projeto que a taxa de esgoto seja reduzida.

Os contribuintes esperam que os vereadores pauloafonsinos se sensibilizem e entrem em bloco com o projeto já na próxima semana.

O caso deve ir parar nos tribunais de justiça por que a Embasa deve movimentar seu corpo jurídico para evitar que essa redução aconteça em Paulo Afonso.

Por Luiz Brito