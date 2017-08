Programa Nossa Água: Prefeitura de Glória inaugura Poço Artesiano no Povoado Serrota do Brejo

Desenvolvendo mais uma etapa do Programa Nossa Água, o Governo Municipal inaugurou, nessa segunda-feira, 28, o Poço Artesiano do Povoado Serrota do Brejo.

A obra, derivada de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Mário Negromonte Júnior e do compromisso assumido durante a gestão da ex-Prefeita Ena Vilma Negromonte, evidencia o incansável esforço do Governo Municipal em cumprir as disposições traçadas no Plano de Governo.

A implantação do Poço Artesiano faz parte do programa de ações de convivência com a seca e possibilitará a população da região o acesso facilitado à água, tanto para o consumo humano, quanto para o desenvolvimento de agricultura e pecuária, gerando a perspectiva de desenvolvimento e de implemento na renda das famílias.

Estiveram presentes na solenidade de inauguração do Poço Artesiano, o Prefeito Municipal, David Cavalcanti, o Vice-Prefeito, José Nilson, o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Gilvan Lisboa, acompanhado da competente equipe da Secretaria, o Coordenador de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Geneci Ramalho, os Vereadores Beto, Gilmar Pereira, Fabiano e Paulo Gomes, além dos representantes da comunidade Dona Raimunda, Gilmar, Genésia e demais presentes.

ASCOM/PMG