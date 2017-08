Programa Mutirão de Cirurgias pretende atender em média 300 pessoas ao dia em Paulo Afonso

“Está sendo ótimo esse mutirão, principalmente para quem precisa de uma cirurgia e não pode pagar, esta é a solução, além de toda organização e atendimento muito bom”. Esta foi a análise da dona Jorsilei do primeiro dia do Mutirão de Cirurgias em Paulo Afonso, na terça-feira (8). Trata-se de um programa do Governo do Estado viabilizado pela Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB), em parceria com as prefeituras dos municípios baianos.

Segundo o coordenador do programa, Leon Francisco, o principal objetivo é desafogar uma demanda reprimida de todos os hospitais dos municípios, chamada lista única de espera da Secretaria de Saúde do Governo do Estado.

“Pioneiro no Brasil, só existe no Estado da Bahia o Programa de Mutirão de Cirurgias. Hoje, em Paulo Afonso, fica até sexta-feira para atender toda a população da cidade e municípios vizinhos”, pontuou Leon.

Para Ademásia, a ideia do projeto foi muito prática: “Foi uma ideia interessante e a forma mais fácil de atender os pacientes da cidade, graças ao intercâmbio entre Prefeitura e Governo do Estado”, destacou Ademasia.

De acordo com o coordenador do Programa, os pacientes atendidos no Mutirão de Cirurgias, quando constatada a necessidade de intervenções cirúrgicas de hérnias (umbilical, inguinal e epigástrica), histerectomia (retirada do útero) e colecistectomia (vesícula), já farão os exames pré-operatórios e sairão com as suas cirurgias marcadas, que têm início no dia 17 deste mês.

Além das cirurgias, os pacientes também vão receber todo medicamento pós-operatório gratuito.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 08-08-2017