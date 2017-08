Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde participaram de capacitação em prevenção de câncer

O Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde (NEP), em parceria com o NASPEC – Núcleo de Assistência à Pessoa com Câncer,realizou nos dias 22 e 23/8, no auditório do Memorial Chesf, uma capacitação para profissionais de saúde.

Em suas explanações, a enfermeira especializada em oncologia, Kátia Baldini, enfatizou a importância do diagnóstico precoce nos principais tipos de câncer (mama, próstata, colorretal, colo de útero e linfoma).

Com exibição de imagens de casos onde a mutilação foi inevitável por conta do estágio avançado da doença, a palestrante confirmou que o diagnóstico de tumores em estágios iniciais pode proporcionar maiores chances de cura e reduzir as sequelas causadas pelos tratamentos.

Participaram da capacitação, servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde, como: coordenadores de unidades, agentes comunitários de saúde e gestores de departamentos e programas.

Autor: ASCOM/PMPA

INFORME PUBLICITÁRIO

Publicado no dia: 24-08-2017