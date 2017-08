Presidente da ABRACEN visita Ceasa de Paulo Afonso

Na segunda-feira, (21/08), o secretário Municipal de Turismo, Indústria e Comercio, Regivaldo Coriolano e funcionários, recepcionaram integrantes da ABRACEN (Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento), a comitiva composta por Gustavo Alberto França Fonseca, diretor-presidente da instituição e da Ceasa Minas, Tomé de Freitas Campos, técnico-coordenador das Unidades Ceasa do Interior de Minas Gerais e Waldir de Lemos, presidente da Acegri.

Para Gustavo Alberto, a Ceasa de Paulo Afonso é uma das mais bem organizadas que ele já viu. “Estou impressionado com a organização e higiene da Ceasa de Paulo Afonso”, afirmou o presidente.

A equipe está visitando as centrais de abastecimento do Brasil. O objetivo é estreitar relações entre as Ceasas de todo país, buscando o intercâmbio nas ações e experiências. Na oportunidade, conheceram as dependências da Ceasa, além de apresentar resultados da gestão atual e as propostas existentes para o Abastecimento e também os projetos que estão em andamento.

Para o secretário, Regivaldo Coriolano, essa visita mostra que a Ceasa de Paulo Afonso tem potencial ainda maior a ser explorado.

“A meta é revitalizar as áreas da Ceasa, trazendo segurança e comodidade para permissionários e a população”, disse Coriolano.

Ainda foi feito o convite para que Paulo Afonso tivesse representação no Encontro Nacional das Ceasas, que deve ser realizado na cidade de Recife/PE, ainda este ano.

