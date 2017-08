Prefeitura Municipal de Paulo Afonso abre inscrição do Curso de Informática Básica para Melhor Idade

O Curso de Informática Básica é oferecido gratuitamente para pessoas a partir de 55 anos de idade e tem duração de seis meses, com carga horária de 120 h/aula. O objetivo é socializar a população da melhor idade com as novas ferramentas tecnológicas. O programa concede mais de 150 vagas durante o ano.

As inscrições serão dia 18 de agosto na Escola de Informática para Melhor Idade, localizada na Avenida Bahia, CHESF, das 8h às 12h. No momento da inscrição o candidato deve levar os seguintes documentos: Xerox do RG, CPF, Comprovante de residência, Comprovante do Cartão Bolsa Família ou NIS e uma foto 3×4.

Para mais informações entre em contato com Márcia Oliveira do Programa Educação Inclusiva pelo telefone. 3281-6151.

Publicado no dia: 11-08-2017