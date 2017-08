Prefeitura inaugura nova área de lazer no centro da cidade

A nova Praça da Rua das Palmeiras, reivindicada por moradores dos bairros Alves de Souza, Quatro Grupos e Nossa Senhora de Fátima, representa a criação de mais um espaço de lazer. O local conta com jardins, bancos, passeios, mesinhas com jogos de dama e iluminação de LED.

A inauguração será nesta quinta-feira (17), às 19h, com apresentações culturais.

O secretário de Infraestrutura, Wilson Pereira Filho, destaca que “Criar novas alternativas de lazer para a população e requalificar os espaços já existentes, alguns danificados pela ação do tempo, são metas do Governo Municipal. As ações valorizam áreas livres, preservam o meio ambiente e melhoram o clima e a qualidade do ar”.

15-08-2017