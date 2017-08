Prefeitura de Paulo Afonso realiza melhorias no Balneário Prainha

A Cidade de Paulo Afonso já está em clima de Copa Vela. A 28ª edição do maior evento do Calendário Festivo Municipal espera reunir centenas de pessoas de todas as regiões do Brasil, repetindo o sucesso dos anos anteriores.

No circuito da folia, na Avenida Apolônio Sales, os últimos ajustes estão sendo feitos, como montagem de palco, camarotes, praça de alimentação, pontos de venda de bebidas e toda infraestrutura e logística.

Outro ponto que está recebendo uma atenção especial do Governo Municipal é o Balneário Prainha, um dos cartões postais do município, onde acontecerão as tradicionais competições náuticas e apresentações de bandas no trio elétrico.

No local, a Secretaria de Meio Ambiente está realizando limpeza, poda de árvores e recolhimento de plantas aquáticas e folhagens.

