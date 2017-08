Prefeitura de Paulo Afonso inaugura praça no centro da cidade

Uma noite de festa marcou a inauguração de mais uma área de lazer no centro de Paulo Afonso com apresentações de capoeiristas, grupo cultural os Cangaceiros e a Orquestra Municipal.

A entrega da Praça das Palmeiras, na quinta-feira, 17 de agosto, contou com as presenças do prefeito Luiz de Deus; da primeira-dama do Município, Juvandir Tenório (Dona Didi); do vice-prefeito, Flávio Henrique; do presidente da Câmara Municipal, Marcondes Francisco, secretários de Governo, vereadores e moradores de várias ruas do antigo Acampamento Chesf e de outras localidades.

Em seu breve discurso, o prefeito Luiz de Deus reafirmou seu compromisso de lutar para trazer a Paulo Afonso tudo o que for necessário para melhorar a qualidade de vida da população.

“O melhor presente que um político sério pode receber é o carinho e o reconhecimento do povo pelo seu trabalho. Eu quero agradecer aos moradores da Rua das Palmeiras pelo carinho com que nos receberam hoje. Para mim, morar em Paulo Afonso é um privilégio e vou continuar lutando para trazer tudo o que essa cidade necessita para melhorar a vida de seus moradores. Tudo o que for humanamente possível, podem ter a certeza de que nosso governo vai fazer”, concluiu.

Entre os convidados, os comandantes do 20º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Carlos Humberto; da 1ª Companhia de Infantaria, major Kauê Menezes Chagas e do COMSETRAN, Cleston Andrade Cavalcante e o ex-prefeito, Anilton Bastos Pereira.

A Praça das Palmeiras, idealizada pela primeira-dama, Juvandir Tenório em 2016, foi aprovada pelo prefeito Luiz de Deus quando assumiu o Governo Municipal em janeiro de 2017. O local, segundo Dona Didi, é uma opção de lazer para os moradores dos bairros Alves de Souza, Quatro Grupos e Nossa Senhora de Fátima, dotada de jardins, bancos, passeios, mesinhas com jogos de dama e iluminação de LED.

