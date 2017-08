Prefeitura de Paulo Afonso e SENAC Móvel disponibilizam vagas para cursos e oficinas

A parceria Prefeitura de Paulo Afonso/ SENAC Móvel continua contemplando profissionais da gastronomia que residem em Paulo Afonso e em outras cidades da região.

No mês de agosto, além dos cursos e oficinas de gastronomia, com a cobrança de taxas simbólicas para custeio, estão sendo disponibilizadas inscrições gratuitas para a área educacional e gestão, como atualização gramatical e cálculo de folha de pagamento.

Outras novidades são os cursos de acarajé e abará e boas práticas na manipulação de alimentos, também sem cobrança de taxas de inscrição. Os cursos pagos mais procurados são: massas, culinária à base de carnes e culinária de forno.

Para obter mais informações sobre os cursos e oficinas disponibilizados, inscrições, horários e carga horária, os interessados devem se dirigir ao Departamento Municipal de Turismo, situado na Praça das Mangueiras – centro, ou ligar para os telefones: 3282 – 0995 (Departamento de Turismo) das 7h às 13h, ou 3281-5112 (SENAC / SINPA).

Em dezembro de 2017, depois de dois anos formando e qualificando profissionais em Paulo Afonso, a carreta do SENAC encerra suas atividades. Por essa razão, o diretor do Departamento de Turismo, Marlos Guerra, sugere que a população aproveite os últimos cursos oferecidos, com emissão de certificados válidos em todo o país.

