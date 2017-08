Prefeitura de Paulo Afonso continua investindo em ações na Área Rural

Pensando na segurança e na geração de emprego, o prefeito Luiz de Deus, o secretário de Turismo, Indústria e Comercio, Regivaldo Coriolano; o secretário de Agricultura a Aquicultura, Jandirson Torres e o secretário de Infraestrutura, Wilson Pereira visitaram na quinta-feira (17) a fábrica de confecções Clara Arruda, localizada no Povoado Vila Matias. Ela está no município há aproximadamente cinco anos e gera 15 empregos diretos e 60 indiretos.

O objetivo da visita foi analisar toda a área da entrada do Povoado Vila Matias até a Fábrica para a instalação de iluminação no local, visando a diminuir a quantidade de assaltos naquela localidade; além disso, foi cogitada a possibilidade da instalação de um posto policial. Outro assunto discutido foi a possível parceria da Fábrica Clara Arruda com a Prefeitura para aumentar a geração de empregos.

Depois da visita à fábrica, o prefeito e sua comitiva seguiram para o Povoado Salobro, onde foram recepcionados pelo senhor José Augusto Ribeiro, Betão da Malhada Grande e Osvaldo Martins. Na oportunidade, ouviu as reivindicações dos moradores e falou sobre o projeto da compra de uma perfuratriz para abrir poços artesianos para que o homem do campo não sofra tanto no período de estiagem, plantação de palmas irrigadas, combate à seca, entre outros.

Autor: ASCOM/PMPA