Prefeitura cria alternativa para agricultura familiar em Paulo Afonso

Manivas de mandiocas, popularmente conhecidas como macaxeira, aipim, entre outros, pois sua nomenclatura varia de acordo com cada região. A raiz de mandioca é rica em carboidrato com presença frequente nos pratos dos brasileiros e também alimenta mais de 500 milhões de pessoas no mundo.

Por se adaptar fácil a diferentes climas, o secretário de Agricultura e Aquicultura, Jandirson Campos Torres, entregou na última sexta-feira (28), à Associação do Povoado São José, mudas de manivas para que os agricultores pudessem plantar em suas roças e assim restabelecer a cultura da mandioca em nossa cidade, sobretudo transformando a Agricultura Familiar em uma alternativa de desenvolvimento sustentável e econômico.

De acordo com o secretário, o projeto vai agregar muito valor para o produtor rural de Paulo Afonso, transformando em pouco tempo o município em um dos maiores produtores de mandioca da Região.

A Prefeitura, além de repassar as manivas para o homem do Campo, também está capacitando-o com as informações necessárias para que o produtor possa ter todo o conhecimento técnico do manejo.

Publicado no dia: 03-08-2017