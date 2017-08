Prefeito realiza reunião para planejamento da reforma da Biblioteca Municipal de Glória

Com o intento de discutir a requalificação da Biblioteca Municipal de Glória, o Governo Municipal realizou, na terça-feira, 08, reunião de planejamento e visita in loco, tendo como objetivo a elaboração do projeto de reforma e modernização do ambiente de pesquisa e estudo, que foi inaugurado no ano de 2010 durante o Governo da ex-Prefeita Ena Vilma Negromonte.

A ação tem como finalidade o incentivo a utilização diária, por parte da população do município, do espaço e do acervo de livros existente, proporcionando um ambiente adequado para a prática da leitura e da busca por conhecimento.

Estiveram presentes na reunião o Prefeito Municipal, David Cavalcanti, o Secretário de Governo, Nido de Dotor, a Secretária de Infraestrutura e Serviços Públicos, Paula Campos, o Coordenador de Planejamento e Orçamento, William Campos, e o Coordenador de Cultura, Adriel Silva.