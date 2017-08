Prazo para recadastramento de servidores da Sesab encerra em 13 de agosto

Encerra no dia 13 de agosto o prazo para o recadastramento dos servidores da Secretaria da Saúde da Bahia. A medida visa validar os locais e a jornada de trabalho,além de atualizar informações cadastrais dos funcionários. A Sesab informa que o não cadastramento poderá acarretar em penalidades previstas no Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia – Lei 6677/94. Até a sexta-feira (4), a Sesab atingiu a meta de 54,23%, faltando 8.723 servidores. O recadastramento pode ser feito na internet.