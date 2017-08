Pauloafonsino participa da 21ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro

O , 32 anos, vem se destacando em competições de atletismo em diversas cidades do país. E mais uma vez representou a cidade de Paulo Afonso e o Estado da Bahia, em 20/08, na 21ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro.

Em meio aos 18 mil atletas participantes de diversos estados e países, lá estava o Cicero Clebson se destacando já na largada que aconteceu na Praia de São Conrado, em um percurso de 21,97 Km até o Aterro do Flamengo. Ficando em 37º colocado no geral e o 4º na categoria 30 a 34 anos.

Esse mérito só foi possível pelo esforço e dedicação do maratonista e também do apoio do Clube Paulo Afonso – CPA, Prefeitura de Paulo Afonso, Colégio Montessori; Auto Escola Paulo Afonso, Colégio Boa Idéia, Di Festas, Bela Face, Jeremias Veículos, Matelcon, Criações Chaplin, Santur Transportes, Ver. Irmã Leda, Academia M2 Fitness, Editora Fonte Viva, Inovar Correspondente Caixa, Globo Esporte, Junior Imagens, Ultra Gás distribuidora GM, Padaria Bom Pão, Montalvão Advogados Associados, Vitory, treinador Marciano Barros, amigos e a imprensa local.

“As dificuldades são muitas para conseguir treinar e atingir bons resultados, obrigado meu Deus por mais essa conquista”, comemora Cícero Clebson.

Por Niedja Torquato

DRT: 1514/00 PB

Fotos: Rosenilda Reis