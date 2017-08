Paulo Afonso recebe o 1º Fest Tilápia da região, no mês de outubro

O governo da Bahia em parceria com as prefeituras de Paulo Afonso e Glória, promovem no mês de outubro o 1º Fest Tilápia da região. O evento coordenado pela Bahia Pesca,terá uma extensa programação com venda de produtos colônias e vários pratos típicos de tilápia, o ingrediente principal da festa. O evento definitivamente irá consolidar a boa notícia anunciada pelo Gerente Regional da Bahia Pesca em Paulo Afonso, Anttonio Almeida Júnior, em uma entrevista a uma emissora de rádio local, de que o município de Glória localizado no norte baiano, se tornou o maior produtor de tilápia do País, ranking antes liderado pelo estado do Paraná. Segundo Almeida, Glória hoje é a cidade que mais produz tilápia no Brasil. São 17.800 toneladas do produto ano. Com isso, “A cidade hoje é a Capital Brasileira da tilápia” comemorou.

O município de Paulo Afonso produz 500 toneladas ano. A região dos lagos do São Francisco, também conhecida como parque aquícola, incluindo a Bahia e Pernambuco produz aproximadamente 35 mil toneladas ano. Neste cenário o município de Glória sozinho é responsável metade da produção de tilápia da região dos Lagos região do São Francisco. Anttonio Almeida reiterou que a pesquisa foi realizada pela EMBRAPA, UNESP, UNEB e BAHIA PESCA.

O presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior, reforça que o objetivo do evento é divulgar a produção de peixes na região dos lagos do São Francisco e a sua utilização na culinária. O evento também contará com palestra direcionada aos psicultores. Segundo o coordenador do evento Anttonio Almeida Júnior, o governador do Estado, Rui Costa deverá participar do evento.

Por Luiz Brito com Almeida Júnior