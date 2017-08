Paulo Afonso realiza 3ª Semana do Bebê

De 20 a 25 de agosto, a Prefeitura de Paulo Afonso, em parceria com as secretarias de Desenvolvimento Social, Saúde e Educação e diversos órgãos e entidades não governamentais, realiza a 3ª Semana do Bebê. O evento é uma grande mobilização social e estratégia de mobilização apoiada pela UNICEF, com o objetivo de tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento de crianças de até seis anos, prioridade na agenda dos municípios brasileiros. A principal mensagem do evento é destacar a importância dos cuidados com o bebê desde a gestação, favorecendo uma ligação segura entre mãe e filho.

A abertura oficial do evento aconteceu nesta segunda-feira, 21/8, no auditório do CEMPA, com as presenças da secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira, da presidente do CMDCA, Simone Silva e dos secretários de Administração, Hermes Benzota de Carvalho Jr; de Saúde, Ivaldo Sales Jr; de Educação, Severino Alves de Lima e da diretora técnica do HMPA, Eunice Aragão, além de representantes das secretarias de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social.

Durante os seis dias de atividades serão realizados encontros, palestras, oficinas na área da educação, saúde e cidadania. Estarão presentes especialistas na área da saúde, representantes de ONGs, gestores públicos, famílias e adolescentes, todos visando à melhoria da qualidade e condições de educação na primeira infância.

“Agradeço a todos que se empenharam na realização deste tão importante evento. Desejo que, juntos, tenhamos uma semana proveitosa para que possamos alcançar nosso objetivo”, disse Ana Clara Moreira, na abertura.

Para o vice-prefeito, Flávio Henrique Lima, só é possível obter resultados satisfatórios com planejamento. Flávio Henrique, que representou o prefeito Luiz de Deus na abertura da Semana do Bebê, também destacou a importância do evento para a conquista do Selo UNICEF.

“A Semana do Bebê é uma das ferramentas fundamentais utilizadas para que, mais uma vez, nosso município conquiste o Selo UNICEF. E como representantes do Governo, nós entendemos que não é possível chegar a nenhum objetivo, sem traçar metas. Com as diversas atividades que estão se iniciando, sem dúvida obteremos resultados positivos”, falou Flávio Henrique.

Logo após a solenidade de abertura e a primeira palestra, proferida pela pediatra Patrícia Lima, a equipe se dirigiu ao Hospital Nair Alves de Souza, para entregar simbolicamente a chave da cidade e um kit ao primeiro bebê nascido no dia da abertura das atividades. Pedro Henrique da Silva, filho da dona de casa Mariana Pereira da Silva, nasceu às 9h30 da segunda-feira (21/8), na maternidade do HNAS.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 21-08-2017