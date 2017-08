Novas instalações do Centro de Assistência à Mulher foram inauguradas pela Prefeitura de Paulo Afonso

O Centro de Assistência à Mulher de Paulo Afonso, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, é um importante aliado da população feminina do município para os cuidados com sua saúde, com destaque para a prevenção do câncer ginecológico.

Construído em 1993, na Praça 7 de Setembro – Rua das Flores, o CAM funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, com atendimento feminino em ginecologia, mastologia e alterações ginecológicas.

O novo endereço da unidade, inaugurado na sexta-feira, 4/8, é a Rua Marechal Rondon nº 530, ao lado da quadra poliesportiva do CEMPA.

Ivaldo Sales Jr – secretário de Saúde, explica que “a mudança de endereço do CAM se deu em virtude da necessidade de proporcionar mais comodidade, não apenas às usuárias, mas também aos profissionais, o que segundo ele, resultará na melhoria do atendimento”.

Em seu discurso, o prefeito Luiz de Deus enfatizou a importância da participação dos usuários apontando as deficiências para que o serviço melhore cada vez mais.

“Apesar das críticas injustas que partem de uma minoria, Paulo Afonso é um município onde se encontra uma das melhores medicinas do Nordeste. Vamos continuar na busca constante pela melhoria do serviço prestado pela Rede Pública, e para que possamos avançar é importante que os usuários observem e emitam sua opinião. A opinião popular nos ajuda a melhorar a oferta de serviços”, disse Luiz de Deus.

Além do prefeito, participaram da solenidade o vice-prefeito, Flávio Henrique Magalhães Lima; a primeira-dama, Juvandir Tenório (Dona Didi); o secretário de Saúde, Ivaldo Sales Jr; vereadores, secretários de Governo, servidores públicos e usuários da unidade.

A equipe de profissionais composta por ginecologistas, mastologistas, enfermeiras e pessoal de apoio atua nos procedimentos de colposcopia, biópsia de colo de útero, atendimento de mama, citopatologia.

Além de serviços na área de mastologia e ginecologia, outros atendimentos especializados são disponibilizados, como: consulta e inserção de DIU, biópsia do colo do útero, eletrocauterização – exame que detecta o aparecimento do Papiloma Vírus Humano (HPV), doença assintomática no homem e perceptiva.

Um dos exames disponibilizados é a peniscopia, que permite visualizar, através de lente de aumento, lesões, muitas vezes imperceptíveis, na região genital masculina. O Centro de Assistência à Mulher é a única unidade em Paulo Afonso a realizar a Peniscopia gratuitamente (através do Sistema Único de Saúde – SUS).

Autor: ASCOM/PMPA

INFORME PUBLICITÁRIO

Publicado no dia: 04-08-2017