Nem Marconi, nem Bero, Leco é o novo líder do Prefeito na Câmara de Vereadores de Paulo Afonso

O vereador Alexandro Fabiano da Silva, Leco, (PHS) é o novo líder do prefeito Luiz Babosa de Deus (PSD) na Câmara de Vereadores de Paulo Afonso.Ele foi definido em consenso entre os vereadores após reunião nesta quarta-feira, 16, no Gabinete do Prefeito, em substituição ao vereador Jean Roubert (PTB).

Na Câmara, existia um clima de incerteza, na manhã dessa quarta-feira sobre a reunião no gabinete do prefeito, com todos os membros da bancada governista onde seria anunciado o nome do novo líder do prefeito Luiz de Deus (PSD) na CMPA. Dois vereadores aparentemente polarizavam a disputa pelo cargo, desde que foi ventilado que Jean seria destituído. De um lado, estava o ex-líder Marconi Daniel Alencar (PHS) ligado ao ex-prefeito Anilton Bastos Pereira (PDT), do outro lado, estava o noviço Alexandro Fabiano da Silva, Leco, (PHS), cuja maior referência é o irmão, o ex-secretário Municipal de saúde, Alexei Vinícius. No quadro em tela, Leco era o nome mais cotado para assumir o posto de líder em substituição a Jean Roubert (PTB). Mais também, aparecia o nome do atual vice-presidente da Casa, Bero do jardim Bahia (PT) que integra a ala mais independente da base aliada.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Marcondes Francisco dos Santos (PSD) os parlamentares se reuniram para debater vários assuntos e definiram juntos a liderança do Executivo na Câmara de Paulo Afonso. “O prefeito reuniu os vereadores para tratar de vários projetos e aproveitamos a reunião para que ele oficializasse o vereador Leco como seu líder. É importante essa decisão haja vista que já estávamos cobrando do executivo essa indicação uma vez que o líder tem a função de ser o interlocutor entre o Executivo e o Legislativo”, afirmou Marcondes.

O novo líder do governo Alexandro Leco comentou sobre a responsabilidade de fazer a intermediação das matérias. “Nós queremos que os poderes funcionem em sintonia, cada qual exercendo seu papel e neste caso vamos manter amplo diálogo para que o principal beneficiado seja o cidadão”, ressaltou.

Segundo o prefeito Luiz de Deus, o intuito é manter um diálogo forte com o Legislativo Municipal para que os projetos tramitem com a maior transparência possível. “Estamos hoje aprimorando o diálogo com os vereadores, para que Paulo Afonso continue sendo a principal beneficiada nesta parceria”, afirmou Luiz.

ASCOM/ CMPA, com Luiz Brito