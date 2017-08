Não está descartada a participação de Wesley Safadão na Copa Vela 2017

Sobre o boato que se espalhou nas redes sociais da possível vinda do artista Wesley Safadão, o secretário de Cultura e Esportes, Jânio Soares disse ao repórter Gil Leal que a chance não estar descartada, já que o artista vai se apresentar na cidade de Serrinha, e segundo o secretário o preço do cachê diminui, sendo assim vai aguardar a empresa responsável pelo artista Wesley Safadão passar os valores, que serão levados ao conhecimento do Prefeito e na sexta, 11 será divulgada toda a grade da Copa Vela.

Na manhã de segunda-feira (07), segundo informou o próprio Gil Leal, o Secretário de Eventos, Jânio Soares, teria desmentido a notícia que circula na internet sobre a atração Wesley Safadão para a Copa Vela 2017.

Por Gil Leal