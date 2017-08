Mutirão de Cirurgias chega a Paulo Afonso

Entre os dias 8 e 10 de agosto, o Mutirão de Cirurgias, programa do Governo do Estado, viabilizado pela Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB), chega ao Município de Paulo Afonso.

O Mutirão vai atender todos os pacientes que estão aguardando a realização de cirurgias de hérnias (umbilical, inguinal e epigástrica), histerectomia (retirada do útero) e colecistectomia (vesícula).

Nesses dias, serão realizadas as pré-consultas nas unidades móveis estacionadas no Centro de Cultura Lindinalva Cabral, Avenida Apolônio Sales. O atendimento será a partir das 7h e atenderá até 180 pacientes diariamente.

Para ser atendido, o paciente já deve ter a indicação médica para a cirurgia e ter feito o cadastro na Secretaria Municipal de Saúde. Caso não tenha feito o cadastro prévio, mas tenha exames laboratoriais que comprovem a necessidade de realizar uma das cirurgias oferecidas, o paciente poderá se dirigir ao local das consultas pré-operatórias munido dos documentos.

As cirurgias começam a ser feitas a partir do dia 17 de agosto, no Hospital Nair Alves de Souza.

Publicado no dia: 03-08-2017