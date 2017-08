Mutirão de Cirurgia realiza os primeiros procedimentos no HMPA

O Mutirão de Cirurgias, programa do Governo da Bahia, realizado pela Secretaria Estadual de Saúde (SESAB), em parceria com as prefeituras dos municípios,realizou os primeiros procedimentos cirúrgicos na quinta-feira, 17/8. A previsão da equipe é de que até o final das atividades 20 cirurgias sejam realizadas por dia.

Segundo o secretário Municipal de Saúde, Ivaldo Sales Jr, na triagem realizada nos dias 8, 9 e 10, foram atendidos 495 pacientes para cirurgias de hérnias (umbilical, inguinal e epigástrica), histerectomia (retirada do útero) e colecistectomia (vesícula). Ainda de acordo com Ivaldo, no dia 4 de setembro será feira uma retriagem.

Os procedimentos estão sendo realizados no centro cirúrgico do Hospital Municipal.

