Lula pelo Nordeste, de agosto a setembro

Caravana do PT com ex-presidente começa dia 17 de agosto em Salvador. Confira o roteiro completo, inédito, com todas as datas e cidades por onde ele passará.

A viagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos estados do Nordeste, entre agosto e setembro, é a primeira etapa de um projeto que deve alcançar todas as regiões do país nos meses seguintes.

O projeto Lula Pelo Brasil é uma iniciativa do PT com o objetivo de perscrutar a realidade brasileira, no contexto das grandes transformações pelas quais o país passou nos governos do PT e o deliberado desmonte dos programas e políticas públicas de desenvolvimento e inclusão social, que vem sendo operado pelo governo golpista nos últimos dois anos.

Essa iniciativa do PT conta também com a participação da Fundação Perseu Abramo, que acaba de lançar o Programa Brasil em Movimento, com o objetivo de elaborar uma estratégia para o futuro do país.

O legado dos governos Lula e Dilma é elemento central da disputa política e ideológica no Brasil atual. Daí a necessidade de recuperar este legado e avaliar criticamente os resultados das políticas transformadoras do PT, para defender o que está sendo ameaçado, corrigir o que não deu resultado e elaborar propostas para fazê-las avançar.

Diagnósticos dessa amplitude se produzem normalmente por meio de seminários, debates, oficinas, recolhendo as contribuições da academia e da sociedade organizada. O Projeto Lula Pelo Brasil vai acrescentar a esses debates a escuta direta do povo e a avaliação in loco dos programas e políticas públicas implantados nos governos do PT.

Viajar pelo Brasil, conversando com as pessoas, não é novidade para Lula. Ele percorreu o país nos anos 1970, para organizar o novo movimento sindical; nos anos 1980, para construir o PT; nas Caravanas da Cidadania, de 1992 a 1994, para construir um programa de governo de baixo para cima. Na presidência, recusou-se a ficar encastelado no Planalto e continuou percorrendo o Brasil.

Esse modo de atuar na política junto com o povo diferencia Lula de outras lideranças nacionais. Lula é provavelmente o brasileiro que mais conhece o país e nossa gente. A experiência que ele acumulou, nas campanhas e na presidência, vai qualificar as avaliações, diagnósticos e a elaboração de um pensamento estratégico para o país.

O Projeto Lula Pelo Brasil também contribuirá para dar visibilidade ao legado social e econômico dos governos do PT. A Rede Globo e os grandes jornais e revistas adotam sistematicamente duas atitudes em relação este legado: a censura ou a manipulação ideológica, num esforço cotidiano de desconstrução.

Programas como o Bolsa Família foram e continuam sendo alvo de campanhas difamatórias e preconceituosas. Outros, como o Programa de Aquisição de Alimentos , são solenemente ignorados, sepultados sob o silêncio. E outros, como a política de conteúdo nacional nas encomendas da Petrobrás, foram até criminalizados.

A Rede Globo não quer apenas negar ao PT e a Lula o direito de atuar politica e eleitoralmente; precisa apagar a obra de nossos governos que é, em última análise, a razão pela qual Lula é reconhecido como o melhor presidente brasileiro de todos os tempos e segue como ameaça permanente ao projeto neoliberal.

As viagens de Lula pelo Brasil vão contribuir para desinterditar o debate sobre os projetos para o pais.

A programação da viagem ao Nordeste inclui o lançamento, em duas capitais, da terceira etapa do Memorial da Democracia. Trata-se, como se sabe, de um projeto do Instituto Lula, em parceria com a Fundação Perseu A bramo, que reconstituiu a história da luta pela democracia no Brasil do ponto de vista das classes populares e seus aliados.

A entrega dessa contribuição ao público, durante a viagem, demonstra que continuamos trabalhando em favor do Brasil, mesmo nas duras circunstâncias do golpe e da perseguição judicial e midiática.

SERVIÇO:

QUINTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO

Salvador – Bahia

SEXTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO

Cruz das Almas e São Francisco do Conde – Bahia

SÁBADO, 19 DE AGOSTO

Feira de Santana – Bahia

DOMINGO, 20 DE AGOSTO

Estância – Sergipe

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE AGOSTO

Lagarto, Itabaiana e Nossa Sra. da Glória – Sergipe

TERÇA-FEIRA, 22 DE AGOSTO

Aracaju – Sergipe

Penedo – Alagoas

QUARTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO

Arapiraca – Alagoas

Maceió – Alagoas

QUINTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO

Recife – Pernambuco

SEXTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO

Recife – Pernambuco

SÁBADO, 26 DE AGOSTO

João Pessoa – Paraíba

DOMINGO, 27 DE AGOSTO

Campina Grande – Paraíba

Currais Novos – Rio Grande do Norte

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE AGOSTO

Mossoró – Rio Grande do Norte

TERÇA-FEIRA, 29 DE AGOSTO

Quixadá – Ceará

QUARTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO

Juazeiro do Norte – Ceará

QUINTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO

Granito – Pernambuco

SEXTA-FEIRA, 1º DE SETEMBRO

Marcolândia – Piauí

Picos – Piauí

SÁBADO, 2 DE SETEMBRO

Teresina – Piauí

DOMINGO, 3 DE SETEMBRO

Timon – Maranhão

SEGUNDA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO

São Luís – Maranhão

TERÇA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO

São Luís – Maranhão.

Com informações do Site do PT.