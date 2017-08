Lançamento do FestTilápia 2017 em Paulo Afonso, no Auditório Edson Teixeira

A Bahia é sede do maior pólo produtor de tilápia do nordeste do Brasil: o território de identidade de Itaparica. Para fomentar ainda mais o consumo de pescado na região, e para atrair ainda mais investimentos para a aquicultura no nordeste da Bahia, o escritório da Bahia Pesca (empresa vinculada à Secretaria de Agricultura) em Paulo Afonso lança, nesta quinta-feira, 24, o FestTilápia 2017.

O lançamento acontece em Paulo Afonso, no Auditório Edson Teixeira (rua Carlos Berenhauser, bairro Chesf), às 19h. O FestTilápia 2017 será realizado de 1º a 29 de outubro, mas já nesta quinta-feira (24/08) serão apresentados aos participantes os detalhes técnicos da ação. O lançamento contará com a presença de patrocinadores, restaurantes participantes e expositores.

“Nosso objetivo inclui melhorar as práticas de produção e manejo da tilápia, e aumentar a comercialização desse pescado nos bares e restaurantes locais”, explica o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior.

Programação

Diversas atividades serão realizadas durante o FestTilápia 2017. Paulo Afonso e Glória receberão festival gastronômico, workshops, visitas técnicas, missões empresariais, feira de negócios, cursos, oficinas e concurso dos melhores pratos. Mais de 30 bares e restaurantes participarão do festival. Ao final do evento o público poderá escolher os melhores pratos e petiscos. Os chefs vencedores receberão prêmios em dinheiro.

Capacitação

As equipes de cozinha dos restaurantes participantes passarão por uma capacitação antes do evento. No dia 29 de agosto será realizada, em Paulo Afonso, uma oficina de qualificação, onde todos poderão aprender a usar melhor os ingredientes e a caprichar na apresentação e montagem dos pratos, dentre outros benefícios.

O FestTilápia é uma parceria entre a Bahia Pesca, prefeituras de Glória e de Paulo Afonso, CAR/SDR (Secretaria de Desenvolvimento Rural) e Ascopa (Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Paulo Afonso).

ASCOM BAHIA PESCA