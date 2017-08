Jean Roubert cria PL que reduz tarifa de esgoto em até 45%

O vereador Jean Roubert após ouvir a população quanto o alto valor da tarifa de esgoto cobrada pela Embasa, 80% do valor consumido, criou o Projeto de Lei nº 33/2017 que“Cria a tarifa de esgoto a ser cobrada pelo serviço de Saneamento Básico, no percentual em até 45% sobre o consumo de água, efetuado seja de forma direta ou por meio de concessão, no município de Paulo Afonso e dá outras providências”.

O referido PL deu entrada na Secretaria da Casa Legislativa e já foi feita a primeira leitura em sessão ordinária e aguarda pareceres das comissões para tão logo ser posto em votação, e após aprovado, sancionado pelo executivo.

Os consumidores que não atingirem o total de 5 mil litros de água ao mês ficaram isentos da tarifa.

Assista ao vídeo: https://www.facebook.com/jeanroubert/videos/1948289652119842/

ASCOM do vereador Jean Roubert