IPVA de veículos com placas de finais 9 e 0 ainda pode ser pago com desconto de 5%

Os proprietários de veículos com placas de finais 9 e 0 ainda fazem jus ao desconto de 5% no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Mas precisam quitar o imposto até 28 de agosto e 27 de setembro, respectivamente. Com essas últimas placas, chega à reta final o calendário 2017 de pagamento do imposto, fixado pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA).

Também é possível optar pelo pagamento sem desconto, parcelando o imposto em três vezes ou deixando para quitar tudo no final do prazo estipulado para cada placa. No caso de parcelamento, as primeiras cotas também devem ser pagas nos dias 28 de agosto (placa 9) e 27 de setembro (placa 0).

Já os donos de veículos com placas de final entre 6 e 8 devem ficar atentos aos prazos para quitação integral, sem desconto, ou para o pagamento das ultimas prestações, para quem optou pelo parcelamento. No caso das placas de final 6, o prazo final é 31 de agosto para o pagamento integral do imposto ou a quitação da terceira e última parcela.

Para os veículos com placas de final 7, o prazo para quitar o imposto termina em 28 de setembro. Já para as placas de final 8, o prazo final é 29 de setembro. Todos os prazos se esgotaram, por outro lado, para veículos com placas finais entre 1 e 5. De acordo com a Sefaz-BA, os contribuintes que perderam os prazos estipulados no calendário terão que arcar com acréscimo moratório, com base na taxa Selic.

Onde pagar

O IPVA pode ser pago nas agências ou caixas eletrônicos do Banco do Brasil, do Bradesco ou do Bancoob, bastando ter o número do Renavam em mãos. Em caso de dúvida, deve-se entrar em contato com o call center da Sefaz-BA, pelo 0800 071 0071. O pagamento é integrado: é necessário quitar ainda a taxa de licenciamento e eventuais multas relacionadas ao Renavam informado. O calendário de pagamento pode ser consultado no site da Sefaz-BA, em Inspetoria eletrônica.

Fonte: Ascom/Sefaz-BA